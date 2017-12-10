Grup seks teklifini reddeden sevgilisinin testislerini dişleriyle kopardı

İskoçya’da 43 yaşındaki Nunzia Del Viscio, sevgilisi ve onun arkadaşına 'üçlü' cinsel ilişki teklif etti. Erkek arkadaşından olumsuz yanıt alan kadın, adamın testislerini dişleri ile kopardı.

Posta'da yer alan haber göre, bir erkeğin testislerinin koptuğu ihbarını alan polis, eve geldiğinde kadının erkek arkadaşını kanlar içinde buldu. Olay yerini arayan polis, kadını dişleri kan içinde ve yüzünde morluklarla evin dışında beklerken gözaltına aldı. Kadın polise, erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü bu yüzden kendini korumaya çalıştığını söyledi.

Üçlü ilişki teklif etti

Kadın ve sevgilisi Marcello Palma gece kulubünde gece geç saatlere kadar içki içtikten sonra iki arkadaşlarıyla birlikte eve geçtiler. İki erkek ve iki kadın ayrı odalara dağıldı. Sabaha karşı Del Viscio, erkek arkadaşı ve onun başka bir arkadaşının birlikte kaldığı odaya çıplak bir şekilde girip, her ikisi ile aynı anda cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

Dişleriyle kopardı

Palma verdiği ifadede, elbiselerini yüzüne fırlattıp kız arkadaşına evinden çıkmasını istediğini ve kadının bu isteğine olumsuz cevap alması üzerine çok sinirlendiğini söyledi. Kız arkadaşının kendisine saldırıp testislerini ısırdığını belirten adamın, tek testisinin koptuğu öğrenildi.

Ev hapsine mahkum oldu

Del Viscio, mahkemede erkek arkadaşının kendisine vurduğunu söyleyip savunmaya çalışmasına rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Kadın, 6 ay boyunca saat 22:00-06:00 saatleri arasında ev hapsine ve adama 500 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.