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Dünya

Grup seks partisi ölümle bitti

İngiltere'de lüks bir maklikânede verilen James Bond temalı grup seks partisinde 35 yaşındaki bir adam boğularak hayatını kaybetti

30 Mart 2015 16:55

Kimliği basına açıklanmayan adamın, üç milyon sterlin değerindeki sekiz odalı malikânenin yüzme havuzunda bir kadınla cinsel ilişkiye girerken boğulduğu açıklandı. 

Hertfordshire bölgesindeki Radlett kentinde verilen partide bulunan davetlilerin, talihsiz adamın başına gelenleri cinsel ilişkiye girdiği kadının çığlıklarıyla fark ettiği belirtildi. 

Birce Bora'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, ismini vermeden The Sun gazetesine konuşan bir tanık olayı şöyle anlattı: “Birçok çift üst kattaki odalarda seks yapıyordu. Kapının önünde de bir limuzin duruyordu ve orada da seks yapanlar vardı. Parti daha yeni başlıyordu. Ben bahçedeyken çıplak bir çift ısıtmalı havuzun içine girdi.  Malikânedeki havuz bir anda 3 metre derinliğe ulaşıyor. Adam derin kısma tek başına gitti ve bir anda çırpınmaya başladı. Kadın çığlık atana kadar ben şaka yapıyor zannettim. Sonra onun havuzun dibinde hareketsiz yattığını gördüm. Ev sahibi koşup onu dışarı çıkardı ve hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.” 

Kısa süre sonra bir ambulansla birlikte olay yerine gelen polis yetkililerinin konuyla ilgili bir soruşturma başlattığı ve adamın ölüm nedeninin gelecek hafta yapılacak otopsinin ardından resmen açıklanacağı belirtildi. 

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