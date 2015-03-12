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Dünya

New York'ta 'elit'lere özel seks partisi

ABD'de düzenlenecek partide, katılımcıların Stanley Kubrick'in 'Gözü Tamamen Kapalı' filminde olduğu maske takacağı belirtildi

12 Mart 2015 18:22

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü seks kulubü işletmecisi Emma Sayle’ın ABD’de bir seks partisi düzenleyecek. Üst düzey isimlerinin katılacağı partiye bir kadınla gelmek ve partide maske takmak şart.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Emma Sayle’ın düzenleyeceği bu partiye İsviçre’nin en ünlü bankalarından UBS’te çalışan üst düzey isimlerin katılacağı belirtildi. New York’ta düzenlenecek olan partiye katılan erkeklerin yanlarında mutlaka bir kadın olması gerekiyor.

Ayrıca en önemli şart 18-50 yaş arasında ve çekici bir görünüme sahip olmak. Çünkü herkesin maske takacağı partide katılımcıların, Stanley Kubrick'in 'Eyes Wide Shut' (Gözü Tamamen Kapalı) filminde olduğu gibi kiminle birlikte olduğunu bilmeden birçok kişiyle seks yapacağı konuşuluyor.

14 Mart günü düzenlenecek olan parti için Emma Sayle kişisel sosyal medya adreslerinden partiyle ilgili birçok fotoğraf da paylaştı. Seks partisine 60 kişinin katılacağı belirtildi.

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