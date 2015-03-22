Polis ve askerlerin seks partisi mahkemelik oldu

Bir grup polisin farklı milletlerden kadın ve erkeklerle seks yapmak ve alkol tüketmek için partiler düzenlediği ihbarını alan polis, Dubai Marinası'nda bir yata baskın düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "The National" sitesinde yer alan habere göre; geçen yıl 10 Ekim'de kiralanan teknede yapılan aramada çok sayıda içki ele geçirildi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, olayla ilgili iki erkek ve iki kadına evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek, dokuz kişiye izinsiz alkol tüketmek, partiyi organize edene ise diğerlerine servis etmek üzere 101 şişe içki bulundurmak suçlamasıyla dava açıldı. Teknedeki 28 kişinin tümü günah işlemeye teşvik suçlamasıyla yargılanıyor.

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