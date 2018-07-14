Grönland'da buzdağı tehlikesi

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Grönland adasındaki bir köye devasa bir buzdağının yakınlaşması, endişeye yol açtı. Buzdağının parçalanarak tsunamiye yol açma ihtimali nedeniyle, adanın batısındaki Innaarsuit köyü kısmen tahliye edildi.

Yerel basın, buz dağının dün gece köye daha fazla yakınlaşmadığını duyurdu. Yerel yöneticiler, daha önce bu kadar büyük bir buzdağı görmediklerini söylüyorlar.

Geçen yıl meydana gelen bir depremin sonucu oluşan dalgaların Grönland'ın kuzeybatısındaki evleri sular altında bırakması üzerine 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka merkezli Ritzau haber ajansı, Innaarsuit köyünde yaşayan 169 kişiden buzdağına yakın olanların tahliye edildiğini bildirdi.

Köy belediye meclisi üyesi Susanne Eliassen, yerel Sermitsiaq gazetesine yaptığı açıklamada, "Çatlaklar ve delikler var. Bunlar da bizi her an parçalanabileceği konusunda korkutuyor" dedi. Eliassen, köyün güç istasyonunun ve yakıt tanklarının da kıyıya yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Bazı uzmanlar, buzul kütlelerinin yol açacağı sorunların iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülebileceğini söylüyor. Buzulların parçalanması, tsunami riskini de beraberinde getiriyor.