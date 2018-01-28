Gripin'in solisti Namoğlu: Ergenliği atlattık, seneye reşit olacağız

İSTANBUL, (DHA)- ROCK grubu Gripin, 5 yıllık bir aranın ardından çıkarttıkları \'Nasılım Biliyor musun?\' adlı albümünün ilk imza gününde sevenleriyle D&R Akasya AVM’de buluştu. 17 yıldır sorunsuz bir şekilde çalıştıklarını söyleyen grubun solisti Birol Namoğlu, \"Ergenliği atlattık. Seneye reşit olacağız. Umarız bundan sonrası da pürüzsüz gider\" dedi.

2012 yılında yayınladıkları \'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar\' albümünün ardından uzun bir çalışma sürecine giren Gripin, 5. albümünü tamamladı. 15 Aralık’ta yayınladıkları ve \'Nasılım Biliyor musun?\' adını verdikleri albümlerini D&R Akasya AVM’de imzalayan grup üyeleri, sevenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 5 yıllık sürenin kendileri için ara vermek olmadığını belirten Birol Namoğlu, \"5 yıl uzun bir süre ama bizim için ara gibi değildi. 5 yıla 4 Amerika turnesi, bir single, 3 prodüksiyon, yapımcılık deneyimi ve Türkiye turneleri sığdırmaya çalıştık. Bir önceki albümün 5 klibini çektik. Sevenlerimizle konserler vasıtasıyla buluşuyorduk. Onlar da biz de yeni parçalar istedik. Böylece \'Nasılım Biliyor musun?\' ile sevenlerimizle buluştuk\" diye konuştu.

\"ALBÜM İÇİMİZE SİNDİ\"

\'Nasılım Biliyor musun?\'u 2.5 yılda hazırladıklarını söyleyen Arda İnceoğlu, albümün içeriğini şu sözlerle anlattı:

\"Albümümüzün içinde 10 parça var. Bir tanesi geçen sene yayınladığımız \'Beni Boş Yere Yorma\' singelı, bir tanesi cover, diğer 8 tanesi yepyeni şarkılardan oluşuyor. Şarkılar bize ait. Dinleyicilerimizden aldığımız yorumlar gayet güzel. Baya içimize sinen bir albüm oldu. Zaten içimize sinmesi için biraz geciktirdik.\"

\"17 YILDIR BİRBİRİMİZE KARŞI ANLAYIŞLIYIZ\"

Gripin\'in seneye reşit olacağını ifade eden Namoğlu, \"Ergenliği atlattık. Umarız bundan sonrası da pürüzsüz gider\" dedi. 17 yıldır istikrarlı bir şekilde çalışmalarını karşılıklı anlayışa bağlayan İlker Baliç ise \"Ayrı düştüğümüz fikirler olsa da bir araya gelip bunları hızlıca ve pozitif anlamda sonuçlandırabiliyoruz. Dolayısıyla aramızda bir ego problemi de olmadığından güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Grup üyelerinden Murat Başdoğan albümde favori parçasının, \'Sor Bana Sor\' olduğunu belirtirken, Baliç ve İnceoğlu \'Acemisiyim Mutluluğun\', Namoğlu ise \'Elini Korkak Alıştırma\' adlı parçayı favori olarak belirlediğini söyledi.

HAYRANLIK ANNE KARNINDA BAŞLADI

Gruba 4 yıldır kemanıyla eşlik eden ve bir yaşındaki minik oğlu Arel ile imza gününe katılan Hande Şan, \"Bebeğimin ilk konseri Gripin konseri oldu. Şimdi de albümü imzalatacağız. Anne karnındayken ben sahnedeydim. Hayranlığı anne karnında başladı. O zamandan bu yana Gripin dinliyor\" ifadelerini kullandı.

Albümü çok beğendiğini söyleyen Damla Yanık (22) tüm parçaları şimdiden ezberlediğini belirtti. Emre Siyahoğlu (22) 5 yıllık araya değen bir albüm olduğunu vurgularken Gülbin Uğurlu ve Atakan Çapa ise haftalar öncesinde plan yaparak imza günü için haftalar öncesinden plan yaptıklarını söyledi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-D&R\'dan genel görüntü

-İmza sırasından genel görüntü

-Albümden detaylar

-Grup üyeleri Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu, İlker Baliç ve Murat Başdoğan röportajı

-Albümün imzalanması

-Hayranlardan detaylar

-Hayran röportajları

-İmza ve en küçük hayranlardan detaylar