Gripin'e hırsızlık şoku; havalimanına gittiklerinde enstrümanları yoktu

Gripin, Kıbrıs konseri öncesi hırsız şoku yaşadı. Grubun müzik aletleri, Güngören’deki bir otoparka bırakılan araçtan çalındı. Olay, dün sabah saatlerinde havalimanında ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Gripin üyelerinin enstrümanları ve konser ekipmanları, önceki gün bir araca yüklendi. Güngören’deki bir otoparka bırakılan araç gece saatlerinde soyuldu. Olay dün sabah havalimanında açığa çıktı. Araçla havalimanına giden ekip üyeleri, 50 bin lira değerindeki aletlerin bulunduğu kutuların boş olduğunu fark etti.

Ekip, durumu hemen polise bildirdi. Araçtan parmak izi alan polis, otoparkın kamera kayıtlarına da ulaşarak inceleme başlattı. Grubun solisti Birol Namoğlu, olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi: “Kötü sürpriz oldu. Kıbrıs konseri için destek olacak bir şirket bulduk ama bu ay 15 konserimiz var. Umarım malzemeler bulunur” dedi.