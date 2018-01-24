Gripin 'Nasılım Biliyor musun?' ile geri döndü

İSTANBUL, (DHA)- SEVİLEN rock grubu Gripin \'Nasılım Biliyor musun?\' adlı albümünü cumartesi günü ilk kez D&R Akasya AVM’de imzalayacak.

Gripin uzun bir aradan sonra hayranlarıyla tekrar buluşuyor. 2012 yılında yayınladıkları \'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar\' albümünün ardından uzun bir çalışma sürecine giren sevilen rock grubu, 5. albümlerini tamamladı. 15 Aralık’ta yayınladıkları ve \'Nasılım Biliyor musun?\' adını verdikleri albümleri ile Gripin 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de D&R Akasya AVM’de sevenleriyle buluşacak.

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