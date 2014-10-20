Grip ve nezlenin çaresi 'Propolis'

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, Fer Bal’ın sahibi Selçuk Solmaz, İskender’in yaralı askerleri için kullandığı ‘Propolis’in yeniden keşfedildiğini ve mucizeler sunmaya başladığını söyledi. Propolis’in grip, nezle gibi hastalıklarda çok etkili olduğunu anlatan Solmaz’a göre, “Herkesin çantasında mutlaka bir Propolis olmalı”. Bağışıklık sistemini de güçlendiren Propolis, arıların dünyasıyla ilgili. Arıların, bal yaparken kovanlarını dış etkenlere karşı korumak için ürettikleri bir madde. Yani, herhangi bir çatlak ya da sızıntıya, yağmura ve soğuğa karşı kovanını Propolis üreterek koruyor. Bunu yaparken de, bitki reçinesi, sakızları ve tomurcuklarından yararlanıyor.

Propolisli öksürük şuruplarına

Arıların, kovanları için yaptıkları Propolis’in antiviral, antibakteriyel özelliği taşıdığını anlatan Solmaz, ‘dünyada öksürük şuruplarının işe yaramadığına ilişkin birçok açıklama var’ sorusuna, “ Bunlar tartışılıyor. Çünkü, hem antibiyotik hem de öksürük şuruplarının etkileri tartışma konusu. Ancak, iyi yönde adımlarda var. Öksürük şuruplarının bir kısmında Propolis kullanılmaya başlandı” yanıtı verdi.

Bir kaşık iyi bal, limon ve Propolis

Fer Bal’ın soğuk algınlıklarına karşı reçetesini Selçuk Solmaz, “ Bir kaşık iyi bal. Propolis ve limon “ diye açıklıyor. Diyabet gibi bazı özel durumlar haricinde arı ürünü kullanılmasında sakınca olmadığını belirtiyor.