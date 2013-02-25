Grip daha etkin tedavi edilebilecek

Yapılan bir araştırma ile grip virüslerini öldürmede, bilinen ilaçlardan daha etkili yeni bir moleküler bileşikler grubu bulundu.

Uluslararası bilim grubu tarafından bulunan bileşikler, virüslerin uyum sağlamasına bağlı olarak giderek etkisizleşen grip ilaçlarının yardımına koşacak, gribe dirençli ve virüslerin bağışıklık kazanmasını güçleştiren ilaçlar geliştirilmesinin yolunu açacak.

Bileşikler, Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Doç. Dr. Masahiro Niikura ve birlikte çalıştığı doktora öğrencisi Nicole Bance tarafından Science Express adlı bilimsel dergide tanıtılırken, Dr.Niikura, suda çözünür olmalarının, geliştirdikleri yeni bileşiklerin avantajlarından biri olduğuna işaret etti. Niikura, "Bunlar, ağızdan alındıktan sonra hastanın boğazına, grip virüsünün çoğaldığı yere ulaşıyor" dedi.

Grip virüslerinin bazı burun spreyi biçimindeki ilaçlara, ağızdan alınanlara göre daha az uyum sağladığını anlatan Niikura, ancak suda çözünür olmayan bu grip ilaçlarının ağızdan alınanlar kadar tercih edilmediğinin altını çizdi.