T24 LogoT24 Logo
Magazin

Grimes: İkinci çocuğumuz Y doğduktan sonra Elon Musk'la ayrıldık

"Hayatım ve sanatım sonsuza dek Misyon'a adanmış durumda"

11 Mart 2022 22:11

Kanadalı şarkıcı Grimes, ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'la ikinci kez çocuk sahibi olduklarını söyledi. Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı şoke eden açıklamasının ardından Tesla'nın CEO'suyla bir kez daha ayrıldıklarını ekledi. 

Vanity Fair dergisinin kapak dosyasına konuk olan Grimes ilişki hayatına dair açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı. 

Müzisyen perşembe Twitter'da röportajı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve E bu yazının yazılmasının ardından tekrar ayrıldık, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı. Hayatım ve sanatım sonsuza dek The Mission'a (Misyon) adanmış durumda."

Grimes röportajda birden fazla kez kullandığı The Mission (Misyon) ifadesinin ne olduğu sorulduğunda, "Sürdürülebilir enerji, çok gezegenli türler, bilincin korunması" diye cevap verdi. 

33 yaşındaki şarkıcı geçen yıl eylülde "kısmen ayrıldığı" 50 yaşındaki Musk'la yeniden birlikte olduklarını, aralıkta kızları Exa Dark Sideræl'in taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini söyledi. İkilinin, 1 Mayıs 2020'de doğan X AE A-Xii adında bir oğlu da var. Grimes, kızlarına kısaca "Y" diye hitap ettiklerini söyledi.

Şarkıcı, Y'nin adını Yüzüklerin Efendisi'nin (Lord of the Rings) meşhur karakteri Galadriel'den esinlenerek koyduklarını belirtti. 

Grimes, ünlü magazin dergisine şunları söyledi:

"Sadece özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz"

"Muhtemelen ondan erkek arkadaşım diye bahsederdim ama çok değişkeniz. Ayrı evlerde yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Birbirimizi her zaman görüyoruz… Kendi işlerimiz var ve başkalarının bunu anlamasını beklemiyorum. Bu şimdiye kadarkilerin en iyisi. Sadece özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz."

Grimes ayrıca Musk'la en az üç veya 4 çocuk yapmak istediklerini söyledi. 

Musk, şubatta 27 yaşındaki Avustralyalı aktris Natasha Bassett'le çıktığına yönelik haberle gündeme gelmişti. 

 

grimeselon muskteslaçocuk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24