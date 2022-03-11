Grimes: İkinci çocuğumuz Y doğduktan sonra Elon Musk'la ayrıldık

Kanadalı şarkıcı Grimes, ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'la ikinci kez çocuk sahibi olduklarını söyledi. Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı şoke eden açıklamasının ardından Tesla'nın CEO'suyla bir kez daha ayrıldıklarını ekledi.

Vanity Fair dergisinin kapak dosyasına konuk olan Grimes ilişki hayatına dair açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.

Müzisyen perşembe Twitter'da röportajı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve E bu yazının yazılmasının ardından tekrar ayrıldık, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı. Hayatım ve sanatım sonsuza dek The Mission'a (Misyon) adanmış durumda."

Grimes röportajda birden fazla kez kullandığı The Mission (Misyon) ifadesinin ne olduğu sorulduğunda, "Sürdürülebilir enerji, çok gezegenli türler, bilincin korunması" diye cevap verdi.