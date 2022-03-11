Grimes: İkinci çocuğumuz Y doğduktan sonra Elon Musk'la ayrıldık

33 yaşındaki şarkıcı geçen yıl eylülde "kısmen ayrıldığı" 50 yaşındaki Musk'la yeniden birlikte olduklarını, aralıkta kızları Exa Dark Sideræl'in taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini söyledi. İkilinin, 1 Mayıs 2020'de doğan X AE A-Xii adında bir oğlu da var. Grimes, kızlarına kısaca "Y" diye hitap ettiklerini söyledi.
Şarkıcı, Y'nin adını Yüzüklerin Efendisi'nin (Lord of the Rings) meşhur karakteri Galadriel'den esinlenerek koyduklarını belirtti.
Grimes, ünlü magazin dergisine şunları söyledi:
"Sadece özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz"
"Muhtemelen ondan erkek arkadaşım diye bahsederdim ama çok değişkeniz. Ayrı evlerde yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Birbirimizi her zaman görüyoruz… Kendi işlerimiz var ve başkalarının bunu anlamasını beklemiyorum. Bu şimdiye kadarkilerin en iyisi. Sadece özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz."
Grimes ayrıca Musk'la en az üç veya 4 çocuk yapmak istediklerini söyledi.
Musk, şubatta 27 yaşındaki Avustralyalı aktris Natasha Bassett'le çıktığına yönelik haberle gündeme gelmişti.