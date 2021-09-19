Grimes, Elon Musk'la çocukları hakkında konuştu: X Æ A-Xii bana anne demiyor

Şarkıcı Grimes, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la çocukları, X Æ A-Xii'nin kendisine "anne" demediğini, adıyla seslendiğini söyledi.

Şarkıcı Grimes, 13 Eylül'deki Met Gala'ya hazırlandığı sırada Vogue'la çektiği videoda anneliğin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı, anne olmayı "Yeniden doğuşu" diye nitelendirdi. Grimes, "Bence bebek sahibi olmak sanatsal açıdan benim için büyük bir yeniden doğuş oldu" dedi.

Grimes, "Anne olduğunu söylemek garip hissettiriyor, kendimi bu kelimeyle özdeşleştirmiyorum. Bu da garip çünkü X bana 'Claire' diyor ama 'anne' demiyor. Belki de anne kelimesinden haz etmediğimi anlayabildi. Ki neden bu kelimeden hoşlanmadığımı bilmiyorum bile. Anneliğe saygı duyuyorum. Sadece kendimi onunla özdeşleştiremiyorum" diye konuştu.

Grimes ve Elon Musk'ın çocuklarına "X Æ A-Xii" ismini vermesi dikkatleri çekmişti.