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Sağlık

Gribin yeni rakibi: RSV

Son yıllarda, 2 yaş altı çocukları, özellikle de prematüre bebekleri etkileyen RSV, neredeyse grip virüsleri kadar sık görülüyor

21 Şubat 2017 13:34

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 2 yaşın altındaki çocuklar ve bilhassa prematüre bebeklerde ağır seyreden solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs), son yıllarda sıklıkla grip virüsleriyle yarışıyor.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, RSV’nin de hemen her grip sezonunda etkili olduğunu söyledi. Grip virüslerinin bütün yaş gruplarında sorun yaratabileceğini, ancak RSV’nin özellikle bebeklerin hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, “RSV yetişkinlerde çok ciddi sorunlara yol açmıyor. Ama 2 yaşından küçük bebeklerdeki ciddi akciğer enfeksiyonlarına yol açan faktörlerin başında RSV geliyor. Bilhassa prematüre bebeklerde ağır seyrediyor” dedi.

Bebek servislerinin korkulu rüyası

RSV’nin özellikle hastanelerin yeni doğan servisleri ve yoğun bakımlarında ciddi sorunlar yaratabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, “RSV üst solunum yolunu tuttuğunda ağır seyretmiyor. Ancak akciğerlere indiğinde ciddi risk yaratıyor” bilgisini verdi.

RSV, hapşırık, öksürük vs. ile bulaşsa da grip kadar kolay yayılmıyor. Hastane ortamlarında salgın şeklinde, çok sayıda vaka halinde görülüyor. RSV’ye karşı aşı bulunmuyor. Ancak RSV antikorlarından oluşan bir ilaçla koruyucu etki yaratılabiliyor. Prof. Dr. Ceyhan, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de bu ilaç risk grubundaki bebekler için SGK kapsamında. 29 haftadan küçük doğmuş, doğuştan kalp ve akciğer hastalığı bulunan bebeklere veriyoruz.”

 

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