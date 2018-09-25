“Gribal enfeksiyon sırasında kalp krizi oluşabiliyor”

İSTANBUL, (DHA) – ÖZELLİKLE mevsim geçişlerinde kalp problemi olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyon sırasında kalp krizi oluşabildiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, “Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Dokuları ve kendini yeterince besleyemediğinde kalp krizi oluşabiliyor” dedi.

Gribal enfeksiyonlar ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklayan Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın “Enfeksiyonlar ile kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır biliniyor. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor, kan akışkanlığını veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonlarını bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor” diye konuştu.

Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yüksekliklerinin de oluşabildiğini dile getiren Doç. Dr. Yalçın, sayılan tüm bu nedenlerin kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen olaylara neden olabileceğini söyledi.

“GRİBAL ENFEKSİYONLAR SIRASINDA KALP KRİZİ OLUŞABİLİYOR”

Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonların da kalp krizini tetikleyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlıkalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı olarak oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotelde meydana gelen bozukluklar sonucu kalp; hem dokuların hem de kendini yeterince besleyemeyebiliyor ve kalp krizi oluşabiliyor”.

“YILLIK GRİP AŞISI KORUYOR”

“Kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmeleri gerekiyor” diyen Doç. Dr. Yalçın, “Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli el yıkanmasıve hastalıklı kişilerle mümkün olduğunca az temasa dikkat etmeleri gerekiyor. Yıllık grip aşısı ve zatüre aşısı yapılması önemli bir koruyuculuk sağlıyor” şeklinde konuştu.

“UYGUNSUZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÇOK YAYGIN”

Enfeksiyona yakalanmış kalp hastalarının mutlaka bir doktor tarafından gözetim altında tutulması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Yalçın “Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp-damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer kalp ilaçları ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor” dedi.

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