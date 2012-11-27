Greyfurtla alınan ilaç zehre dönüşüyor

Doktorlar, greyfurtla alınan ilaçların, karaciğerde ve bağırsaklarda çözülme işlemini durdurarak aşırı doza yol açabileceğini açıkladı.

bbctürkçe'de yer alan habere göre, Greyfurtla ilaçların sisteme karışması arasındaki ilişkiyi araştıran uzmanlar, bu meyvayla birlikte alındığında tehlike yaratan ilaç sayısının arttığını belirtti.

Kanada Tıp Birliği Yayın Organı'nda yayımlanan araştırmaya göre, Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli ekip, 2008'de greyfurtla birlikte alındığında tehlike yaratan ilaç sayısı 17 iken, bu sayı 2012de 43'e çıktığını kaydetti.

Greyfurtla birlikte zararlı etkiler yaratan ilaçlar arasında tansiyon, kanser ilaçları, kolesterol düşürücü statinler ve organ naklinden sonra bağışıklık sistemini bastırmak için kullanılan ilaçların yer aldığı bildirildi.

Greyfurtta yer alan furanokumarin adlı kimyasal maddenin ilaçları çözen enzimleri öldürdüğü belirtildi. Bunun da ilacın vücudun kaldıramayacağı kadar büyük kısmının sindirim sisteminden çıkmasına neden olduğu açıklandı.



Su ve greyfurt suyu farkı



Bir bardak greyfurt suyu içen bir kişide felodipine adlı tansiyon ilacı oranı, bir bardak su içen kişiye göre üç kat yüksek çıktı.

İlaçlarla greyfurt arasındaki ilişkilerde görülen yan etkiler, değişim gösteriyor. Bu yan etkiler arasında midede kanama, kalp atışında farklılık, böbrekte tahribat ve ani ölümler bulunduğu ifade edildi.

Araştırmacılardan Dr. David Bailey BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir bardak greyfurt suyuyla bir hap almak, bir bardak suyla 5-10 hap birden yutmaya benziyor. İnsanlar inanmıyor ama bunu bilimsel olarak kanıtlamak mümkün.

Dolayısıyla farkında olmasızın, sadece greyfurt suyu içmekle, tedavi aşamasından zehirlenme aşamasına geçilebilir" diyerek, kamoyunun da bu konuda bilgisiz olduğunu vurguladı.

Turunç ve misket limonunun da greyfurtla benzer etkileşim yarattığı belirtildi.

Kraliyet Farmakoloji Derneği'nden Neal Patel, greyfurtun sorun yaratan tek besin olmadığını, örneğin birlikte alındığında sütün de bazı antibiyotiklerin çözülmesini durdurduğunu belirtti.