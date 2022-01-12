Grey's Anatomy 19. sezon onayını aldı

ABC, en uzun soluklu primetime tıbbi draması olan Grey's Anatomy için 19. sezon onayını verdi.

Ekranlara 2005 yılında gelemeye başlayan dizi hakkında, Walt Disney Television Entertainment başkanı Dana Walden bir basın açıklamasında; "Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo ve tüm yaratıcı ekibe, modern tıbba odaklanmaya devam edecek yeni, anlatılmamış hikayelerin kilidini açmak, çevremizdeki dünyayı şekillendiren sorunları ele almak ve sadık hayranlarla derinden rezonansa girmek için büyük inancımız var." dedi.

Yaratıcı Shonda Rhimes aynı röportajın devamında; "Gray Sloan Memorial'daki Meredith, Bailey, Richard ve diğer tüm doktorların hikayelerini bir sezon daha anlatmaya devam edeceğimiz için daha heyecanlı olamazdım. Bu, Krista Vernoff'un, oyuncu kadrosunun, ekibin ve her hafta seyirciyi diken üstünde tutan tüm yazarların gerçek bir kanıtı. Grey's Anatomy, nesiller boyunca destek veren inanılmaz hayranlar olmadan bunca yıldır mümkün olamazdı." dedi.

Grey's Anatomy, 18. sezonuyla ABC'de 24 Şubat Perşembe günü geri dönüyor.