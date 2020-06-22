Greta Thunberg: İklim krizi Koronavirüs pandemisi kadar acil bir durum
"Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor"
22 Haziran 2020 17:16
17 yaşındaki İsveçli ilkim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor. Bir anda güç sahibi insanların salgını durdurmak için dört elle çalıştığını gördük. Ancak, aynı durumun iklim krizi için de yaşanması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Thunberg, Black Lives Matter gösterilerinin toplumdaki tahammül seviyesinin aşıldığını ve insanların ırkçılığa karşı daha fazla tepkisiz kalmayacağını gösterdiğini söyledi.
BBC’ye konuşan Thunberg, "Öyle görünüyor ki, dünyada bir kırılma noktası yaşanıyor ve insanlar artık bazı şeylerin üstünün örtülemeyeceğini anladılar. Yapılan adaletsizlikleri daha fazla halının altına süpüremeyeceğimizi gördük. İnsanlar artık eylemlerinin dünyada bir karşılığı olduğunu biliyor ve kendi seslerinin gücünü kullanıyor" dedi.
"Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor"
17 yaşındaki aktivist, Koronavirüs pandemisinin, insanların karantina altına alınmasını sağlayarak doğanın iyileşmesine izin verdiği için kendisine umut verdiğini söyledi. Bununla birlikte, iklim krizinin de pandemi kadar acil bir durum olduğunu vurguladı.
"Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor. Bir anda güç sahibi insanların salgını durdurmak için dört elle çalıştığını gördük. Ancak, aynı durumun iklim krizi için de yaşanması gerekiyor" diyen Thunberg , "İkilim aktivistleri olarak eylemlerimizin ana amacı her zaman bilime ve araştırmacılara kulak verilmesi oldu. Pandemiyle birlikte bu durum büyük ölçüde gerçekleşti. Koronavirüs kriziyle bilimin toplumumuzdaki rolü değişti" dedi.
"Bu benim fikrim değil, gerçek olan bu"
Bununla birlikte geçtiğimiz yıl okulu bırakma kararı alan ve derslerine evden devam eden genç aktivist, "İklimsel ve ekolojik kriz günümüzün politik ve ekonomik altyapısıyla çözülemez. Bu benim fikrim değil, gerçek olan bu" açıklamasını yaptı. Thunberg, Mart ayından bu yana kendisini karantina altında tutuyor.