Greta Thunberg: İklim krizi Koronavirüs pandemisi kadar acil bir durum

17 yaşındaki İsveçli ilkim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor. Bir anda güç sahibi insanların salgını durdurmak için dört elle çalıştığını gördük. Ancak, aynı durumun iklim krizi için de yaşanması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Thunberg, Black Lives Matter gösterilerinin toplumdaki tahammül seviyesinin aşıldığını ve insanların ırkçılığa karşı daha fazla tepkisiz kalmayacağını gösterdiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Thunberg, "Öyle görünüyor ki, dünyada bir kırılma noktası yaşanıyor ve insanlar artık bazı şeylerin üstünün örtülemeyeceğini anladılar. Yapılan adaletsizlikleri daha fazla halının altına süpüremeyeceğimizi gördük. İnsanlar artık eylemlerinin dünyada bir karşılığı olduğunu biliyor ve kendi seslerinin gücünü kullanıyor" dedi.

"Kriz anında insanlar gereken gücü toplayarak hemen harekete geçiyor"

17 yaşındaki aktivist, Koronavirüs pandemisinin, insanların karantina altına alınmasını sağlayarak doğanın iyileşmesine izin verdiği için kendisine umut verdiğini söyledi. Bununla birlikte, iklim krizinin de pandemi kadar acil bir durum olduğunu vurguladı.