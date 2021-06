Greta Thunberg belgeseli 13 Mayıs'ta BBC Earth'te yayınlanacak

18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in iklim değişikliğiyle mücadele için başlattığı kampanya yolculuğunu anlatan üç bölümlük "Greta Thunberg: A Year to Change the World" belgeseli 13 Mayıs'ta yayınlanacak.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, küresel ısınmayla mücadele için adım atılması talebiyle tek başına başlattığı kampanyanın ardından kısa süre içerisinde dünya çapında milyonlarca insanın desteğini aldı. İklim değişikliği konusunda dünya liderlerine kafa tutmak ve hızlı değişim için farkındalık yaratmak amacıyla bir yıl okulu bırakan Greta, bugün dünyanın tanıdığı en genç aktivistlerden biri oldu.

BBC imzalı "Greta Thunberg: A Year to Change the World" belgeseli yayına hazır. Belgesel, küçük bir kız çocuğunun cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı kampanyanın tüm dünyayı nasıl etkilediğini anlatıyor. Belgesel 13 Mayıs saat 23.00’te BBC Earth kanalında yayınlanacak.

BBC için PBS ve The Open University ortaklığıyla hazırlanan üç bölümlük belgesel serisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'in bir yıl okula ara vererek, küresel ısınma konusunda dünya liderlerine meydan okuduğu ve tüm dünyaya iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulunduğu süreci konu alıyor.