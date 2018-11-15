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Yaşam

Grekoromen güreşte Cengiz Arslan, dünya şampiyonu oldu

Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk altın madalyayı kazandırdı

15 Kasım 2018 00:36

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, İstanbul'da kaybettiği rakibinden rövanşı alıp şampiyon oldu.

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye’nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze’yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazında.

Böylece Arslan, İstanbul’da finalde kaybettiği Gürcü’den rövanşı alıp Türkiye’ye bu şampiyonada ilk altın madalyayı kazandırdı.

Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

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