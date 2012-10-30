Greenpeace'den 'zehirli giysi' uyarısı

Çevre örgütü Greenpeace outdoor giysiler (Açık havada sporlarında giyilen giysiler) konusunda uyardı. Dağcılık ve doğa sporlarında kullanılan ve son dönemde gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasına giren bu giysiler sağlığa zararlı kimyasallar içeriyor.

Greenpeace’ten yapılan açıklamaya göre 14 farklı giysi türü için birbirinden bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler, söz konusu giysilerin sağlığa zararlı kimyasallar içerdiğini ortaya koyuyor.

İncelenen montlarda perflorlu ve poliflorlu bileşikler tespit ettiklerini kaydeden örgüt, yapılan incelemelerin bu bileşiklerin kadınların hamile kalmasını zorlaştırdığı, bağışıklık sistemi ve tiroid bezi bozukluğuna yol açtığını gösterdiğine dikkat çekti.

'Doğa dostu alternatiflere geçilmeli'

Bu giysileri giyenlerin akut bir risk altında olmadıklarını kaydeden Greenpeace sözcüsü Manfred Santen, asıl tehdidin üretim ve eski giysilerin yakılarak imhası sırasında yaşandığını belirtti.

Santen, “Söz konusu giysileri üreten firmalar reklamlarında el değmemiş mekânları kullanıyor, ancak ürettikleri zararlı maddeler doğaya karışıyor, hatta damarlarımızda dolaşıyor” şeklinde konuştu.

Greenpeace kimya uzmanı Christiane Huxdorff ise outdoor giysi üreten firmaları bu tehlikeli kimyasallar yerine doğa dostu alternatiflere geçiş yapmaya çağırdı. Greenpaece'in verilerine göre Almanya bir milyar euronun üzerindeki kâr oranıyla Avrupa'nın en büyük outdoor giyim pazarına sahip.(deutsche welle)