Greenpeace'den termik santral eylemi

'Çevrecinin eylemi meşrudur'

Greenpeace Sabancı'nın nükleer santraline karşı!

Greenpeace üyeleri, Adana'nın Yumurtalık İlçesi sınırlarında kurulu özel sektöre ait İsken Sugözü Enerji Santrali'ne ithal kömür taşıyan geminin yanaştığı platforma çıkıp kömür yükleme işlemini durdurdu. Yaklaşık 4 saat kömür yüklemesini engelleyen 4 eylemci, platformda asılı durdu. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyacısı Hilal Atıcı, ``Daha fazla termik santral inşa etmek, yangına körükle gitmektir. Eğer bütün ülkeler Türkiye gibi davranırsa, dünyayı iklim değişikliğinin etkilerinden korumak imkansız olacak. Kömür çılgınlığı biran önce son bulmalı'' dedi.Türkiye'de yeni termik santrallere ruhsat verilmesini protesto için Greenpeace aktivistleri Greenpeace'nin `Rainbow Warrior' (Gökkuşağı Savaşçısı) gemisi ile Yumurtalık açıklarına geldi. Gemiden 4 tırmanışçı, botla, dünyadaki en geniş kömür yükleme platformlarından biri olan İsken'e ait platforma çıktı. Greenpeace eylemcileri platformun en üst bölümüne çıkarak kendilerini iple aşağıya doğru astı. Ellerindeki, Türkçe ve İngilizce yazılı `Kömürü Terk Et İklimi Kurtar', `Kömür ölüm' pankartları açtı. Eylem üzerine Sahil Güvenliğe ait biri hücumbot 2 bot, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Greenpeace üyelerinin platforma yaklaşmasına engel oldular. Yaklaşık 4 saat platformda asılı kalan tırmanışçı eylemciler bu süre içinde kömür yükleme işlemlerini durdurmuş oldu. Sahil güvenlik ekipleri, eylemcileri platformdan inmeleri için ikna etmeye çalıştı. Greenpeace'nin birkaç gündür İskenderun Körfezi'nde dolaşan `Rainbow Warrior' gemisindeki eylemciler de uzaktan tırmanışçı arkadaşlarının kömür eylemini izledi.Saatte 440 ton kömür işleyen termik santral eylemine, Almanya, İsrail, Şili ve Hollanda'dan da `aktivistler' olarak tanınan Greenpace eylemcileri katıldı.