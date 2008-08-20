Greenland - Gerçekten de yeşilmiş!

Grönland'ın güneyinden çıkarılan bir buz tüpü üzerinde çalışan bilim adamları, adanın asırlar önce yeşil bir bitki örtüsüne sahip olduğunu ortaya çıkardı.TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, Antarktika ve Grönland'a ait buzul katmanları üzerinde çalışan araştırmacılar, dünyanın en büyük adasının iklim geçmişi konusunda son derece ilginç bulgular elde etti.



Araştırmacılar, 1981 yılında Grönland'ın güney bölgesinden çıkarılan 2 kilometre uzunluğundaki bir buz tüpü üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda adanın günümüzden 800 bin yıl öncesine uzanan iklim koşulları hakkında bilgi sahibi oldu.

Buz tüpü üzerinde yer alan katmanların ve dipteki çamur karışımından elde edilen DNA örneklerinin incelenmesi sonucu Grönland'ın bir zamanlar yemyeşil olduğu ortaya çıktı.



Çamur karışımı içerisinde kelebeklerden örümceklere kadar çok sayıda eklembacaklıya ait DNA kalıntılarına rastlayan araştırmacılar, ayrıca kızılağaç, ladin, çam ve porsuk ağacı DNA'ları da buldu. Bu ağaç türlerinin varlığı, Grönland'ın yalnızca yeşil olmadığını, günümüzde kuzey Kanada'da ve İskandinavya'da görülen, "arboreal ormanlara" da sahip olduğunu gösterdi.



Bu dönemde yüzey sıcaklıklarının yaz aylarında 10 derece, kış aylarında da -17 derece olduğu düşünülen Grönland'da ormanların günümüzden 400 ila 800 bin yıl öncesine kadar varlığını sürdürdüğü düşünülüyor. Araştırmada, bu tarihten itibaren sürekli bir buz örtüsüyle kaplı olduğu kesinleşen Grönland'ın ayrıca son buzul dönemdeki su seviyelerinin

yükselmesine katkıda bulunmadığının da düşünüldüğü ifade edildi.



