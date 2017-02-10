Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul konserini iptal etti

Üç solo albümü ve özellikle Flying Lotus ile birlikte yaptığı çalışmalarla adını duyuran Kaliforniyalı şarkıcı Thundercat, 17 Mart Cuma günü Babylon’da gerçekleştirileceği açıklanan konserini iptal etti.

Thundercat’in Kendrick Lamar ile ortaklığından doğan "These Walls" çalışması, 2016 yılında “En İyi Rap / Şarkı İşbirliği” dalında Grammy ödülü almıştı.



Organizasyon şirketinden yapılan açıklamada, Thundercat konseri için Biletix’ten alınan biletlerin Biletix gişelerine, Babylon’dan alınan biletlerin ise Babylon Gişesi’ne iade edilebileceği açıklandı.