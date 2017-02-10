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Kültür-Sanat

Grammy ödüllü şarkıcı İstanbul konserini iptal etti

Grammy ödüllü şarkıcı Thundercat, 17 Mart’ta İstanbul’da vereceği konserini iptal etti

10 Şubat 2017 23:17

Üç solo albümü ve özellikle Flying Lotus ile birlikte yaptığı çalışmalarla adını duyuran Kaliforniyalı şarkıcı Thundercat, 17 Mart Cuma günü Babylon’da gerçekleştirileceği açıklanan konserini iptal etti.

Thundercat’in Kendrick Lamar ile ortaklığından doğan "These Walls" çalışması, 2016 yılında “En İyi Rap / Şarkı İşbirliği” dalında Grammy ödülü almıştı.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamada, Thundercat konseri için Biletix’ten alınan biletlerin Biletix gişelerine, Babylon’dan alınan biletlerin ise Babylon Gişesi’ne iade edilebileceği açıklandı.

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ThundercatgrammyFlying LotusKendrick Lamar

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