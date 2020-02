Grammy ödüllü sanatçı hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik listelerinde tepeye oturan birçok esere imza atan R&B sanatçısı James Ingram, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ingram iki Grammy ödülü kazanmış, iki defa da Oscar'a aday gösterilmişti.

Ingram'ın hayatını kaybettiğini yakın arkadaşı Debbie Alan doğruladı. Allen Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "En değerli arkadaşım James Ingram'ı kutsal koroya kaybettim" yazdı.

Ingram "Baby, Come to Me" ve "I Don't Have the Heart" gibi birçok ünlü esere imza attı. 1982 ile 1996 yılları arasında 14 Grammy ödülüne aday gösterilen Ingram bu ödüllerin ikisini kazanmış, aynı zamanda “Beethoven 2” ve “Junior” filmleri için yazdığı şarkılarla 2 defa da Oscar'a aday gösterilmişti.