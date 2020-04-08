Grammy ödüllü müzisyen John Prine Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Grammy ödüllü müzisyen John Prine, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Özellikle Chicago'da 1970'lerde şöhrete kavuşan 73 yaşındaki şarkıcının 26 Mart'tan beri hastanede Covid-19 ile mücadele ettiği belirtildi.

Folk müzik sanatçısı John Prine’ın yaşamını yitirdiği açıkland.Postacı olarak çalışırken kafasında şarkı sözlerini yazan ve 1970’lerde folk müzik sahnesine çıkan John Prine’ın 26 Mart’tan beri hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.

Solunum rahatsızlığı yaşayan 73 yaşındaki Prine’ın yaşamını yitirdiğini ailesi de doğruladı. Prestijli müzik ödüllerinden Grammy’i kazanan Prine’ın menajeri ve eşi olan Fiona Whelan Prine haberi kamuoyuna duyurdu.