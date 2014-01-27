Grammy Ödülleri’nde 'ilk'lerin gecesi



56. Grammy ödül töreni, her yıl olduğu gibi yine Müzik Akademisi’nin yaptığı seçimler ve canlı sahne performanslarıyla çok konuşulacak bir gece oldu.

Gecenin açılışı, Beyonce’nin “Drunk In Love” adlı şarkısıyla yapıldı. Şarkıcıya eşi Jay Z’nin de eşlik ettiği ve büyük alkış alan performansın hemen ardından gecenin sunucusu LL Cool J’in açılış konuşması sonrasında ilk ödül olan “En iyi yeni sanatçı” kategorisinin kazananı Macklemore & Ryan Lewis oldu.

Bu yıl eski Grammy disiplininden farklı olarak Rap ve Rock kategorisindeki birçok ödül, tören öncesinde gerçekleşen ön seremonide dağıtıldı. Akademi böylelikle canlı sahne performanslarına daha fazla yer verdi. Uzun yıllardın ardından Paul McCartney ve Ringo Starr tekrar bir araya gelerek The Beatles’tan iki şarkı seslendirdiler. The Beatles aynı zamanda “Yaşam boyu başarı” ödülüyle de taçlandırıldı.

Madonna heyecanı

Gecenin en unutulmaz anlarından biri, Madonna’nın sahne aldığı anda yaşandı. Macklemore & Ryan Lewis’ün şarkısının bitimine doğru sahneye çıkan Madonna “Open Your Heart” şarkısını seslendirirken salonda bulunan heteroseksüel ve eşcinsellerden oluşan 33 çift aynı anda evlendiler.

Bu yıl itibariyle Amerikan Müzik Akademisi Grammy Ödülleri'ne bir kategori daha ekledi. “Yılın Müzik Eğitmeni” adlı kategorinin ilk kazananı bugüne dek sayısız koro eğitmiş olan deneyimli müzik adamı Kent Knappenberger oldu.

Yakın zaman öncesinde hayatını kaybeden Lou Reed ve Everly Brothers ikilisinden Phil Everly de unutulmadı. Metallica, Lou Reed’i anmak için “One” adlı klasiğini seslendirirken, Green day grubunun solisti Billie Joe Armstrong ve Miranda Lambert da Phl Everly anısına “When Will I Be Loved”ı seslendirdiler.

Tüm bu renkli enstantaneler dışında geceye damgasını vuran isim şüphesiz Daft Punk oldu. Fransız elektronik müzik ustaları, gecenin en önemli ödülü olan “Yılın albümü” ödülünü “Random Access Memories” adlı albümleriyle kazandılar. 2013 yılına damgasını vuran şarkıları “Get Lucky”yi Pharrell Williams, Nile Rodgers ve Stevie Wonder’la birlikte seslendiren gruba tüm ünlülerin ayakta dans ederek eşlik etmeleri de gecenin unutulmaz anları arasındaydı.

56. Grammy Ödülleri’nde önemli kategorilerin kazananları ise şöyle sıralandı:

Yılın albümü: Random Access Memories – Daft Punk

Yılın kaydı: Get Lucky – Daft Punk feat. Pharrell Williams

Yılın şarkısı: Royals - Lorde

En iyi pop ikili ya da grup: Get Lucky – Daft Punk feat. Pharrell Williams

En iyi yeni sanatçı: Macklemore & Ryan Lewis

En iyi pop solo performans: Royals – Lorde

En iyi pop vokal albüm: Bruno Mars - Unorthodox Jukebox

En iyi dans albümü: Random Access Memories – Daft Punk

En iyi rock performans: Radioactive – Imagine Dragons

En iyi metal performans: God Is Dead – Black Sabbath

En iyi rock şarkısı: Cut Me Some Slack – Paul McCartney

En iyi rock albüm: Celebration Day – Led Zeppelin

En iyi alternatif müzik albüm: Modern Vampires Of The City – Vampire Weekend

En iyi R&B performans: Something - Snarky Puppy With Lalah Hathaway

En iyi R&B şarkısı: Pusher Love Girl – Justin Timberlake

En iyi R&B albüm: Girl On Fire – Alicia Keys

En iyi rap performans: Thrift Shop – Macklemore & Ryan Lewis

En iyi rap şarkısı: Shop – Macklemore & Ryan Lewis

En iyi rap albüm: The Heist - Shop – Macklemore & Ryan Lewis