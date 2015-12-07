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Kültür-Sanat

Grammy adayları belli oldu

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy bu yıl 58. kez sahibini bulacak

07 Aralık 2015 21:00

15 Şubat 2016'da sahiplerini bulacak 58. Grammy Ödülleri'nin aday isimleri belli oldu. Ödül töreni, Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenecek törenle dağıtılacak. İşte adaylar...

Yılın Kaydı:

D'Angelo –  "Really Love", 
Mark Ronson & Bruno Mars – "Uptown Funk",
Ed Sheeran -"Thinking Out Loud", 
Taylor Swift – "Blank Space" 
The Weeknd – "Can't Feel My Face"'le karşılaşıyoruz.

Yılın Albümü: 

Kendrick Lamar –  To Pimp a Butterfly, 
Taylor Swift – 1989, 
Alabama Shakes – Sound and Color, 
Chris Stapleton – Traveller
The Weeknd – Beauty Behind the Madness.

En İyi Yeni Sanatçı:

Courtney Barnett, 
James Bay, 
Sam Hunt, 
Tori Kelly
Meghan Trainor.

En İyi Alternatif Albüm:

Alabama Shakes, 
Björk, 
My Morning Jacket, 
Tame Impala
Wilco

En İyi Dans/Elektronik Albüm:

Jamie xx, Caribou, 
The Chemical Brothers, 
Disclosure
Skrillex and Diplo

 

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