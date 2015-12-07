Grammy adayları belli oldu

15 Şubat 2016'da sahiplerini bulacak 58. Grammy Ödülleri'nin aday isimleri belli oldu. Ödül töreni, Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenecek törenle dağıtılacak. İşte adaylar...
Yılın Kaydı:
D'Angelo – "Really Love",
Mark Ronson & Bruno Mars – "Uptown Funk",
Ed Sheeran -"Thinking Out Loud",
Taylor Swift – "Blank Space"
The Weeknd – "Can't Feel My Face"'le karşılaşıyoruz.
Yılın Albümü:
Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly,
Taylor Swift – 1989,
Alabama Shakes – Sound and Color,
Chris Stapleton – Traveller
The Weeknd – Beauty Behind the Madness.
En İyi Yeni Sanatçı:
Courtney Barnett,
James Bay,
Sam Hunt,
Tori Kelly
Meghan Trainor.
En İyi Alternatif Albüm:
Alabama Shakes,
Björk,
My Morning Jacket,
Tame Impala
Wilco
En İyi Dans/Elektronik Albüm:
Jamie xx, Caribou,
The Chemical Brothers,
Disclosure
Skrillex and Diplo