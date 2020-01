Grammy adayları belli oldu

15 Şubat 2016'da sahiplerini bulacak 58. Grammy Ödülleri'nin aday isimleri belli oldu. Ödül töreni, Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenecek törenle dağıtılacak. İşte adaylar...



Yılın Kaydı:



D'Angelo – "Really Love",

Mark Ronson & Bruno Mars – "Uptown Funk",

Ed Sheeran -"Thinking Out Loud",

Taylor Swift – "Blank Space"

The Weeknd – "Can't Feel My Face"'le karşılaşıyoruz.

Yılın Albümü:



Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly,

Taylor Swift – 1989,

Alabama Shakes – Sound and Color,

Chris Stapleton – Traveller

The Weeknd – Beauty Behind the Madness.



En İyi Yeni Sanatçı:



Courtney Barnett,

James Bay,

Sam Hunt,

Tori Kelly

Meghan Trainor.



En İyi Alternatif Albüm:



Alabama Shakes,

Björk,

My Morning Jacket,

Tame Impala

Wilco



En İyi Dans/Elektronik Albüm:



Jamie xx, Caribou,

The Chemical Brothers,

Disclosure

Skrillex and Diplo