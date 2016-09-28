"Grammy adayı albümde Türkiye’den de iki sanatçı var"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, UNESCO tarafından hazırlanan “Action Moves People United” albümünde Türkiye'den de iki sanatçının yer aldığını duyurdu.

Eyüboğlu, "Beatles grubundan John Lennon’un oğlu Julian Lennon, 'Hayalet Avcıları' ile 'Cazcı Kardeşler'de oynayan müzisyen Dan Aykord gibi pek çok ünlünün yer aldığı albümde bizden iki sanatçının savaşın ortasında kimsesiz bir çocuğun dramını anlatan şiirle yer alması önemli" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun "Grammy adayı albümde Türkiye’den iki sanatçı" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2016) yazısı şöyle:

UNESCO tarafından hazırlanan ve Dünya Barış Günü’nde piyasaya çıkan Grammy adayı “Action Moves People United” albümünde Türkiye’den de iki sanatçı yer aldı.

Beatles grubundan John Lennon’un oğlu Julian Lennon, “Hayalet Avcıları” ile “Cazcı Kardeşler”de oynayan müzisyen Dan Aykord gibi pek çok ünlünün yer aldığı albümde bizden iki sanatçının savaşın ortasında kimsesiz bir çocuğun dramını anlatan şiirle yer alması önemli.

Böylesine önemli bir çalışma için Türkiye’den kendilerinin seçilmesini sorduğum müzisyen Mürsel Işık, şunları söyledi:

“Amerikalı yapımcı ve müzisyen Kevin Mackie ile sosyal medyadan yazışıyorduk. O benim 3. albümümden bazı şarkıları dinlemişti. O albümde Nâzım Hikmet, Attila İlhan, Yunus Emre ve Mevlana gibi pek çok şairin şiirini gitarımla besteleyip yorumlamıştım. O da bana birkaç şiir göndermişti, İstanbul’da seslendirip kendisine yollamam için. Fakat İstanbul’da seslendirmek nasip olmadı.

New York’a gittiğimde Kevin Mackie beni ünlü cazcı Rave Tesar’la buluşturdu. Rave Tesar’la kaydı yaptık. İstanbul’a dönünce, ‘Bu şiiri Türkçe yorumlayabilecek bir kadın vokal lazım’ dediler. Ben de eşime teklif ettim. Diksiyonu ve ses tonu güzeldir. Zaten eski radyocudur. Kaydı gönderdikten sonra, albümde kaydımızın yer alacağı haberi geldi.”

Lindsay Lohan’la Türkiye’yi tanıtmak

Türkiye, birçok alanda gösterdiği başarıyı maalesef ülke PR’ında sergileyemiyor. Lobicilikte çok zayıfız çünkü. Başta ABD olmak üzere pek çok ülke “Yumuşak güç” olarak kabul ettiği “popüler kültür” aracılığıyla başarıyor bunu... Ama bizde devlet, popüler kültüre mesafeli... Oysa Türkiye de bu yöntemi denese, Lindsay Lohan’daki gibi bu, ciddi katkılar sağlayacak ülkemize...



