Gram altın, alım satım işlemlerindeki verginin düşürülmesiyle geriledi

Bankalardan altın alım satım işlemlerinden alınan kambiyo vergisinin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesi ve mevduattan alınan stopaj oranlarının indirilmesiyle gram altında düşüş gözlendi.

Hafta başında liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybıyla yükselişe geçen gram altın dün 478 TL’ye kadar yeniden tırmanmıştı.

Bugün 476 TL’nin üzerinde açılan gram altın 476 TL’den 470 TL’ye geriledi. Piyasada şu an 470,563 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan çeyrek altın 771 TL’den işlem görürken, tam altın 3 bin 84 TL’den alıcı buluyor.

Salı günü lira karşısında 7.85 seviyesine kadar yükselerek liraya büyük değer kaybettiren dolar, şu dakikalarda 7.76 TL'den, 9.22 TL'ye kadar çıkan euro 9.08 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise çift haneli rakamlardan tekrar 9.97 TL'ye geriledi.

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