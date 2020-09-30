Kambiyo vergisinin düşürülmesi ve mevduattaki stopajın indirilmesi doları 7.74'e düşürdü

Döviz işlemlerinden alınan kambiyo vergisinin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesi ve mevduattan alınan stopaj oranlarının indirilmesi, TL’nin dolar karşısında değer kazanmasını sağladı.

Salı günü dolar karşısında 7.85 seviyesine gören TL, 7,74’e euro/TL ise 9,20’den 9,10’a kadar geriledi. Dolar daha sonra hafif değer kazanarak öğle saatlerinde 7.78 seviyesine çıktı.

Öte yandan Merkez Bankası sıkı para politikası kapsamında Çarşamba günü miktar yöntemi ya da geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayarak piyasaya TL vermedi.