Grafiklerle dünyanın Koronavirüs verileri: Ülkelerin vaka ve ölüm sayıları ne durumda?

Günce Daşcı*

Covid-19 dünyamızı kasıp kavuruyor. İlk olarak 31.12.2019’da Çin’den rapor edilen Korona, tüm dünyaya sıçradı. Koronavirüs çeşitlerinden MERS-CoV, SARS-CoV ve Covid-19 (2019-nCoV) ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor.

Şubat 2020 itibarıyla ise çoğu ülkeden, Koronavirüs sebebiyle ölüm ve vaka haberleri geldi. Peki güncel haliyle, Covid-19 dünya da ne durumda, dünya verileri nasıl?

Covid-19 dünya grafikleri

Dünya genelinde Koronavirüs'ün sebep olduğu vaka sayıları ve can kayıpları

Dünya ülkeleri arasında en çok vakaya sahip olan 15 ülkenin, toplam vaka, toplam can kaybı ve günlük vaka grafikleri aşağıda gösterilmektedir.

Not: Can kaybı ve vaka grafikleri kümülatif halde gösterilmektedir.

1)ABD

Amerika’da ilk Korona vakası 23.01.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 967.585, toplam can kaybı sayısı 54.931, toplam iyileşen sayısı ise 107.060.

Vaka ve Can Kaybı: Mart sonunda toplam vaka sayısının, nisan başında ise can kayıplarının bir anda artmaya başladığını görüyoruz. 11 Mart tarihinde toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 16 Mart tarihinden itibaren günlük vaka sayısı 1.000’in üzerinde seyretmeye başlıyor. Son 25 günlük süreçte 26 bin ile 36 bin arasında değiştiğini görüyoruz.

2)İspanya

İspanya’da ilk Korona vakası 01.02.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 229.422, toplam can kaybı sayısı 23.521, toplam iyileşen sayısı ise 120.832.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortasında toplam vaka sayısının, mart sonunda ise can kayıplarının bir anda artmaya başladığını görüyoruz. 9 Mart tarihinde toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 13 Mart tarihinden itibaren günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının oldukça hareketli olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin 25 Mart’ta günlük vaka 9,6k'ya ulaşıp zirve yaparken, 18 Nisan’da 887’ye düşerek virüsün ilk patlak verdiği zamanki değerlere kadar inmeyi başarmış.

3)İtalya

İtalya’da ilk Korona vakası 31.01.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 197.675, toplam can kaybı sayısı 26.644, toplam iyileşen sayısı ise 64.928.

Vaka ve Can Kaybı: Mart başında toplam vaka sayısının ve can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 29 Şubat tarihinde toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz

Günlük Vaka: 7 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının oldukça hareketli olmakla birlikte belirli bir çizelgede ilerlediğini, normal dağılıma benzediğini gözlemliyoruz. Örneğin 21 Mart’ta günlük vaka 6.6k’ya ulaşıp zirve yapmış ve bu tarihten sonra kademeli olarak düşmeye başlamış.

4)Fransa

Fransa’da ilk Korona vakası 24.01.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 162.220, toplam can kaybı sayısı 22.890, toplam iyileşen sayısı ise 45.683.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortalarında toplam vaka sayısının ve mart sonlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 8 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz

Günlük Vaka: 13 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının ortalama 5k-6k bandında ilerlediğini görüyoruz. 12 nisanda günlük vaka sayısı 26.8k olarak raporlanırken son 10 gün içinde hızlı düşüşle 576’lara kadar gerilemiş.

5)Almanya

Almanya’da ilk Covid-19 vakası 27.01.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 157.946, toplam can kaybı sayısı 5.984, toplam iyileşen sayısı ise 114.500.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortalarında toplam vaka sayısının ve nisan başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 8 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz

Günlük Vaka: 15 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının normal dağılıma benzediğini, 27 mart-2 nisan arasında zirve yapıp düşüşe geçtiğini görüyoruz.

6) Birleşik Krallık

Birleşik Krallık’ta ilk Covid-19 vakası 31.01.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 154.038, toplam can kaybı sayısı 20.795, toplam iyileşen sayısı ise 781.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortalarında toplam vaka sayısının ve nisan başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 14 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz

Günlük Vaka: 20 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının 1 nisana kadar kademeli olarak arttığını ve bu artışın belli oynamalarla görece sabitlendiğini gözlemliyoruz.

7)Türkiye

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası 10.03.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 110.130, toplam can kaybı sayısı 2.805, toplam iyileşen sayısı ise 29.140.

Vaka ve Can Kaybı: Mart sonunda toplam vaka sayısının ve nisan başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 22 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz

Günlük Vaka: 26 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının 11 nisana kadar kademeli olarak arttığını ve 5.1k’ya ulaştığını, 21 nisana kadar 2 zirve daha yaptıktan sonra 22 nisan itibarıyla azalışa geçtiği görülüyor.

8)İran

İran’da ilk Covid-19 vakası 19.02.2020’de rapor edildi.

27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 91.472, toplam can kaybı sayısı 5.806, toplam iyileşen sayısı ise 70.933.

Vaka ve Can Kaybı: Şubat sonlarında toplam vaka sayısının ve mart başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 2 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 6 Mart tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının 30 Mart'ta 3.2k ile zirve yaptığını, bu tarihten sonra da hızla düşüşe geçtini gözlemliyoruz. 26 nisanda 1.2k günlük vaka raporlanmış olup Covid-19’un ilk zamanlarına döndüğü görülüyor.

9)Çin

Çin’de ilk Koronavirüs vakası 31.12.2019’da rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 83.912, toplam can kaybı sayısı 4.637, toplam iyileşen sayısı ise 78.306.

Vaka ve Can Kaybı: Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Çin’de ocak sonlarında toplam vaka sayısının ve şubat başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 25 Ocak'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 28 Ocak tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının 18 Şubat'tan sonra bir hayli kontrol altına alındığı gözlemleniyor. 25 Şubat'tan sonra ise günlük vaka sayısı her gün 1.000’in altında. Mart başlarından itibaren ise günlük 100-200 bandında ilerliyor.

10)Rusya

Rusya’da, 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 87.147, toplam can kaybı sayısı 794, toplam iyileşen sayısı ise 7.346.

11)Brezilya

Brezilya’da, 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 63.328, toplam can kaybı sayısı 4.298, toplam iyileşen sayısı ise 30.152.

12)Kanada

Kanada’da, 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 47.166, toplam can kaybı sayısı 2.663, toplam iyileşen sayısı ise 17.408.

13)Belçika

Belçika’da ilk Korona vakası 04.02.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 46.687, toplam can kaybı sayısı 7.207, toplam iyileşen sayısı ise 10.878.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortasında toplam vaka sayısının ve nisan başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 16 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 27 Mart'tan tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının, 15 nisan 2.5k vaka raporlaması dışında genel olarak 1k-2k bandında ilerlediğini görüyoruz

14)Hollanda

Hollanda’da ilk Covid-19 vakası 27.02.2020’de rapor edildi. 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 38.440, toplam can kaybı sayısı 4.534, toplam iyileşen sayısı ise 117.

Vaka ve Can Kaybı: Mart ortasında toplam vaka sayısının ve nisan başlarında can kayıplarının artmaya başladığını görüyoruz. 15 Mart'ta toplam vaka sayısının 1.000’in üzerine çıktığını gözlemliyoruz.

Günlük Vaka: 26 Mart'tan tarihinden itibaren ise günlük 1.000’in üzerine çıkan vaka sayısının 800-1.300 arasında iniş çıkışlar gösterdiğini gözlemliyoruz.

15)İsviçre

İsviçre’de, 27 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 29.164, toplam can kaybı sayısı 1.640, toplam iyileşen sayısı ise 21.800.

Dünya genelinde her 100 bin kişiden...

Covid-19, endişe arttıyor. Ancak bu endişeler yerinde endişeler mi? Bunu anlamanın en kolay yolu grafikler. Covid-19 virüsü dünya ülkelerine yayılırken, öldürme oranı bulunduğu ülkelere göre değişiyor.

En güncel Covid-19 dünya verilerine baktığımızda, virüsün en çok Belçika’da öldürdüğünü görüyoruz. Belçika’da her 100 bin kişiden yaklaşık 61’i Koronavirüs nedeniyle ölüyor.Türkiye içinse bu rakam 3.29!

Covid-19 ve dünya genelinde enfekte olanların ölüm oranları

Yukarıdaki grafik enfekte olan insanlar arasındaki ölüm oranını göstermektedir.En güncel Covid-19 dünya verilerine baktığımızda, virüsün yine en çok Belçika’da öldürdüğünü görüyoruz. Belçika’da enfekte olan insanların yüzde 15’i hayatını kaybediyor. Hemen arkasından Fransa yüzde 14 ile geliyor. Türkiye için ise bu oran yüzde 2.5. Yani Türkiye’de Covid-19’a yakalanan insanların sadece yüzde 2.5’i hayatını kaybediyor.

Verilerin tamamı Johns Hopkins Üniversitesi web sitesinden alınmıştır.

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