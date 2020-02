GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Clear ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşiyor.

GQ Men Of The Year’da her biri kendi alanında başarılı 14 erkek ve bir kadın ödüllendirilecek. Clear özel ödülü ise gq.com.tr’de yapılacak oylamadan sonra sahibiyle buluşacak.

GQ Türkiye “Men Of The Year 2018” ödülünü alan isimler:

Yılın İkonu: Timuçin Esen

Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı

Yılın Sporcusu: Muslera

Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman

Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso

Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli

Yılın Kadını: Demet Evgar

Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu

Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik

Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç

Yılın DJ'i: Oceanvs Orientails / Şafak Özkütle

Onur Ödülü: Ara Güler

Yılın Komedyeni: Enis Arıkan

Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan

Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol