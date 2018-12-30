GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Clear ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşiyor.
GQ Men Of The Year’da her biri kendi alanında başarılı 14 erkek ve bir kadın ödüllendirilecek. Clear özel ödülü ise gq.com.tr’de yapılacak oylamadan sonra sahibiyle buluşacak.
GQ Türkiye “Men Of The Year 2018” ödülünü alan isimler:
Yılın İkonu: Timuçin Esen
Türk Sinemasına Destek Ödülü: Organize İşler Sazan Sarmalı
Yılın Sporcusu: Muslera
Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman
Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso
Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
Yılın Kadını: Demet Evgar
Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu
Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik
Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç
Yılın DJ'i: Oceanvs Orientails / Şafak Özkütle
Onur Ödülü: Ara Güler
Yılın Komedyeni: Enis Arıkan
Yılın İlham Veren Adamı: Hüsamettin Koçan
Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol