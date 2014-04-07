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Yaşam
Deutsche Welle

Gözyaşları içinde özür diledi

Sevgilisi Reeva Steenkamp’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ampute atlet Oscar Pistorius, mahkemede ağlayarak Steenkamp’ın ailesinden özür diledi.

07 Nisan 2014 21:30


Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, model sevgilisi Reeva Steenkamp’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez savunmasını yaptı. Gözyaşları içinde Steenkamp’ın ailesinden özür dileyen Pistorius, sevgilisini kasten öldürdüğü iddialarını ise yalanladı.

Banyoda hırsız olduğunu sandığını ve bu nedenle ateş ederek sevgilisinin ölümüne yol açtığı yönünde daha önce verdiği ifadeyi duruşmada da tekrarlayan Pistorius, olayı bir ‘trajedi’ olarak nitelendirdi.

“Yaşanan trajediden bu yana onun ailesini düşünmediğim tek bir an bile yok” diyen Pistorius, depresyon ilaçları aldığını, olayın yaşandığı gece de panik atak geçirdiğini ve kabuslar gördüğünü anlattı.

Yeni bir tanık dinlenecek

Savunma avukatı, Pistorius’un verdiği ifadeyi destekleyecek ikinci bir görgü tanığının daha dinlenmesi talebinde bulundu.

Davada şimdiye kadar dinlenen birçok tanık olay gecesine ilişkin Pistorius’un anlattıkları ile çelişen ifadeler vermişti. Pistorius'un komşuları olayın yaşandığı 14 Şubat 2013 gecesi korkuyla çığlık atan kadın sesleri duyduklarını söylemişti.

Pistorius'un avukatı Barry Roux ise sevgilisini yanlışlıkla öldürdüğünü fark ettiğinde müvekkilinin kendisinin de bağırdığını ifade etmişti.

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde yargılanan Oscar Pistorius'un 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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