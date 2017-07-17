Gözünden 27 kontakt lens çıkarıldı

İngiltere'de katarakt ameliyatı olmak isteyen bir kadının gözünde birbirine yapışık 27 kontakt lens bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre; British Medical Journal'da yayınlanan olayda, ismi açıklanmayan kadının gözlerindeki 17 lensin geçen yıl kasım ayında cerrahlar tarafından tespit edildiği, son yapılan incelemelerde ise kadının gözünden 10 yeni lensin daha çıkarıldığı açıklandı. Hastanın doktoru Rupal Morjaria hastanın gözünde bu kadar lensi farkettiklerinde şaşkına döndüklerini belirterek, "Hiçbirimiz daha önce böyle bir şey görmedik, çok büyük bir kütleydi. 17 kontakt lensin hepsi birbirine yapışıktı. Ayrıca hastanın farkına varamasına gerçekten şaşırdık, çünkü çok fazla tahrişe neden olabilirdi " dedi.

Sağlık ekiplerine gözlerindeki birbirine yapışık halde bulunan lenslerin farkında olmadığını ve rahatsızlıklarının göz kuruması ve yaşlılığın sonucu olduğunu düşündüğünü aktaran hasta ise, düzenli optometrist randevularına katılmadığını ifade etti.

Kontakt lenslerin hastanın gözlerinde ne kadar zamandır bulunduğu bilinmiyor ancak hasta son 35 yıldır aylık tek kullanımlık lensler kullandığını söylüyor.

Dr. Morjaria da benzer bir olay yaşanmaması için kontak lens kullananların düzenli göz muayenelerine katılması gerektiğini belirtiyor.