Göztepe 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Göztepe’den yapılan açıklama şöyle;

“2016-17 sezonunda kadromuza katılan, takımımız ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 sezondur formamızı giyen oyuncularımız Günay Güvenç, Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin’e teşekkür

Öte yandan daha önce yolları ayırma kararı aldıkları Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin için de bir açıklama yapan İzmir temsilcisi, “2017-18 sezonunda takımımızda kaptanlık görevini üstlenen oyuncularımız Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.