Gözler yalan söylemez

Göz bebeklerimizin büyüklüğü ışığa göre sürekli değişir. Karanlıkta her türlü ışık

parçacığını, yani fotonları alabilmek için büyürken, çok fazla güneş ışığında

da deriyi

aşırı ışıktan korumak için küçülür. Bu değişimden sorumlu olan ise göze

rengini veren

damarlı bölge, yani iris. İris, iki kasın yardımıyla doğru ışık akışını

sağlıyor.

Ancak göz bebeğimizin büyüklüğünü etkileyen tek faktör ışık değil. Işık aynı

kaldığında da göz bebeğinde değişikliğe yol açan başka faktörler mevcut.

Duygu durumu da gözlerden anlaşılabilir.

Korktuğumuzda ya da sevindiğimizde göz

bebeğimizin büyümesini bilinçsiz bir şekilde yönetilen sinir sistemi sağlıyor.

Göz bebekleri genişleyerek, daha kişi bunu sözle ifade etmeden içindeki heyecanı

ortaya koyuyor. Ancak tam olarak hangi duyguların - tiksinti, korku ya da neşe – kişiyi

harekete geçirdiği hakkında ise bilgi vermiyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanları Willem de Gee ve Tobias Donner,

yaptıkları yeni bir çalışmada göz bebekleriyle ilgili yeni bir bulguya ulaştı.

Proceedings of the National Academy of Sciences

(PNAS) adlı bilim dergisinde

dergide yayımlanan araştırmaya göre, göz bebeklerinin büyüklüğüne göre, kişinin

vereceği kararları önceden tespit etmek mümkün. Yani, göz bebekleri bir kişinin bir

soruya “evet“ ya da ”hayır“ yanıtı verip vermeyeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre,

“evet“ yanıtı öncesi göz bebekleri büyüyor.

Ancak Alman Göz Sağlığı

Birliği'nden Helmut Wilhelm ise araştırma sonuçlarına

eleştirel yaklaşıyor. Göz bebeklerinin sadece kişinin heyecanlı olduğunu ortaya

koyduğunu söyleyen Wilhelm, göz bebeklerinin bunun ne çeşit bir heyecan olduğunu

göstermediğini belirtti.

Wilhelm, "Yalan söyleyen biri yalanın

ortaya çıkacağından korkar. Bu noktada

heyecan nedeniyle göz bebeklerinde bir genişleme görülebilir“ diyor. Ancak Wilhelm,

göz bebeklerinin büyümesinin büyük bir heyecan ya da rahatlamayı da

gösterebileceğini belirtiyor.