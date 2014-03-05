Gözler yalan söylemez

Göz bebeklerimizin büyüklüğü ışığa göre sürekli değişir. Karanlıkta her türlü ışık
parçacığını, yani fotonları alabilmek için büyürken, çok fazla güneş ışığında
da deriyi
aşırı ışıktan korumak için küçülür. Bu değişimden sorumlu olan ise göze
rengini veren
damarlı bölge, yani iris. İris, iki kasın yardımıyla doğru ışık akışını
sağlıyor.
Ancak göz bebeğimizin büyüklüğünü etkileyen tek faktör ışık değil. Işık aynı
kaldığında da göz bebeğinde değişikliğe yol açan başka faktörler mevcut.
Duygu durumu da gözlerden anlaşılabilir.
Korktuğumuzda ya da sevindiğimizde göz
bebeğimizin büyümesini bilinçsiz bir şekilde yönetilen sinir sistemi sağlıyor.
Göz bebekleri genişleyerek, daha kişi bunu sözle ifade etmeden içindeki heyecanı
ortaya koyuyor. Ancak tam olarak hangi duyguların - tiksinti, korku ya da neşe – kişiyi
harekete geçirdiği hakkında ise bilgi vermiyor.
Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanları Willem de Gee ve Tobias Donner,
yaptıkları yeni bir çalışmada göz bebekleriyle ilgili yeni bir bulguya ulaştı.
Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) adlı bilim dergisinde
dergide yayımlanan araştırmaya göre, göz bebeklerinin büyüklüğüne göre, kişinin
vereceği kararları önceden tespit etmek mümkün. Yani, göz bebekleri bir kişinin bir
soruya “evet“ ya da ”hayır“ yanıtı verip vermeyeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre,
“evet“ yanıtı öncesi göz bebekleri büyüyor.
Ancak Alman Göz Sağlığı
Birliği'nden Helmut Wilhelm ise araştırma sonuçlarına
eleştirel yaklaşıyor. Göz bebeklerinin sadece kişinin heyecanlı olduğunu ortaya
koyduğunu söyleyen Wilhelm, göz bebeklerinin bunun ne çeşit bir heyecan olduğunu
göstermediğini belirtti.
Wilhelm, "Yalan söyleyen biri yalanın
ortaya çıkacağından korkar. Bu noktada
heyecan nedeniyle göz bebeklerinde bir genişleme görülebilir“ diyor. Ancak Wilhelm,
göz bebeklerinin büyümesinin büyük bir heyecan ya da rahatlamayı da
gösterebileceğini belirtiyor.