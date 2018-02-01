Gözaltındaki TTB Başkanı Prof. Tükel'in asistanları: Daha ondan öğrenecek çok şeyimiz var!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin’ yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı hakkında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı bildiri yayımlayan ve ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başkanı Prof. Raşit Tükel’in asistanları “Bu hikâye bizim için farklı bir anlam taşıyor” diyerek açıklama yaptı. Doktorlar açıklamasında Prof. Tükel’den hem insan hem de doktor olarak daha çok şey öğreneceklerini belirtti.
TTB, Afrin’e yönelik başlatılan harekat sonrası “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığı taşıyan, her çatışmanın fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından düzeltilemez insani dramı beraberinde getirdiğini ifade eden bir açıklama yayımladı. TTB’nin bu açıklaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Terör seviciler” ifadeleriyle birlikte eleştirilerin hedefi oldu. İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından soruşturma başlatılan TTB yönetim kurulu üyesi doktorlar, şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
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Operasyon kapsamında gözaltına alınan TTB Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Raşit Tükel’in asistanları ‘hocamızın yanındayız’ diyerek bir açıklama yayımladı.
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Asistanların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda asistanları olduğumuz Prof. Dr. Raşit Tükel evinden gözaltına alındı. Sonrasında polis eşliğinde hastanedeki odası arandı. Bu hikâye biz öğrencileri için ülkenin geri kalanından daha farklı bir anlam taşıyor.
Raşit Tükel ile hekimlik hayatında her gün birlikte çalışan ve ondan yeni bir şey öğrenen asistanları olarak hocamıza yaşatılanların üzerimizdeki sarsıcı etkilerini derinden hissediyoruz. Hocamızın daha iyi bir yaşam için verdiği tüm emeklerin yanı sıra hocamız bizlere her zaman bir şeyler öğretmek için tüm gücüyle çalışmış ve ayrım gözetmeyen tavrıyla örnek olmuştur. Hocamız öğrettikleriyle olduğu gibi yaptıklarıyla da etik, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barışın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Kendisinden hem psikiyatrist hem de insan olarak öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu biliyor, bir an önce serbest bırakılmasını ve yeniden aramıza dönmesini istiyoruz.”
Prof. Tükel'in serbest bırakılmasını talep eden asistanların isimleri şöyle:
Dr. Abdullah FENERCİOĞLU
Dr. Ahmet Zihni SOYATA
Dr. Ardıl Bayram ŞAHİN
Dr. Begüm KARAKAŞ
Dr. Can UĞURPALA
Dr. Çağdaş YOKUŞOĞLU
Dr. Diren BEZEK ÖZSOY
Dr. Ertuğ BERBEROĞLU
Dr. Ekin Ezgi PINAR
Dr. Ezgi İNCE GULİYEV
Dr. Hatice KAYA
Dr. Huthayfa N. A. BAHRAM
Dr. Hüda PASLI
Dr. Merve SEÇKİN
Dr. Mete ERCİS
Dr. Nihat UÇAR
Dr. Nuran ÇAĞLAR
Dr. Olcay ŞENAY
Dr. Selin AKIŞIK GENÇ
Dr. Shahriyar GADİMOV
Dr. Sufiya ABDULHAMİD
Dr. Süveybe YILDIZ
Dr. Uğur ÇIKRIKÇILI