Gözaltındaki TTB Başkanı Prof. Tükel'in asistanları: Daha ondan öğrenecek çok şeyimiz var!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin’ yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı hakkında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı bildiri yayımlayan ve ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başkanı Prof. Raşit Tükel’in asistanları “Bu hikâye bizim için farklı bir anlam taşıyor” diyerek açıklama yaptı. Doktorlar açıklamasında Prof. Tükel’den hem insan hem de doktor olarak daha çok şey öğreneceklerini belirtti.

TTB, Afrin’e yönelik başlatılan harekat sonrası “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığı taşıyan, her çatışmanın fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından düzeltilemez insani dramı beraberinde getirdiğini ifade eden bir açıklama yayımladı. TTB’nin bu açıklaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Terör seviciler” ifadeleriyle birlikte eleştirilerin hedefi oldu. İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından soruşturma başlatılan TTB yönetim kurulu üyesi doktorlar, şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan TTB Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Raşit Tükel’in asistanları ‘hocamızın yanındayız’ diyerek bir açıklama yayımladı.

Asistanların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda asistanları olduğumuz Prof. Dr. Raşit Tükel evinden gözaltına alındı. Sonrasında polis eşliğinde hastanedeki odası arandı. Bu hikâye biz öğrencileri için ülkenin geri kalanından daha farklı bir anlam taşıyor.

Raşit Tükel ile hekimlik hayatında her gün birlikte çalışan ve ondan yeni bir şey öğrenen asistanları olarak hocamıza yaşatılanların üzerimizdeki sarsıcı etkilerini derinden hissediyoruz. Hocamızın daha iyi bir yaşam için verdiği tüm emeklerin yanı sıra hocamız bizlere her zaman bir şeyler öğretmek için tüm gücüyle çalışmış ve ayrım gözetmeyen tavrıyla örnek olmuştur. Hocamız öğrettikleriyle olduğu gibi yaptıklarıyla da etik, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barışın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Kendisinden hem psikiyatrist hem de insan olarak öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu biliyor, bir an önce serbest bırakılmasını ve yeniden aramıza dönmesini istiyoruz.”

Prof. Tükel'in serbest bırakılmasını talep eden asistanların isimleri şöyle:

Dr. Abdullah FENERCİOĞLU

Dr. Ahmet Zihni SOYATA

Dr. Ardıl Bayram ŞAHİN

Dr. Begüm KARAKAŞ

Dr. Can UĞURPALA

Dr. Çağdaş YOKUŞOĞLU

Dr. Diren BEZEK ÖZSOY

Dr. Ertuğ BERBEROĞLU

Dr. Ekin Ezgi PINAR

Dr. Ezgi İNCE GULİYEV

Dr. Hatice KAYA

Dr. Huthayfa N. A. BAHRAM

Dr. Hüda PASLI

Dr. Merve SEÇKİN

Dr. Mete ERCİS

Dr. Nihat UÇAR

Dr. Nuran ÇAĞLAR

Dr. Olcay ŞENAY

Dr. Selin AKIŞIK GENÇ

Dr. Shahriyar GADİMOV

Dr. Sufiya ABDULHAMİD

Dr. Süveybe YILDIZ

Dr. Uğur ÇIKRIKÇILI