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Medya

Gözaltındaki Odatv Ankara Haber Müdürü: Sizlerin verdiği güçle dimdik ayaktayım, midem kazınsa da omurgam sağlam

11 Haziran 2020 10:14

'Casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabı aracılığıyla mesajını iletti. Gözaltında polislerin tutumu nedeniyle yemek yemeyi reddeden Yıldız mesajında, "Sizlerin verdiği güçle dimdik ayaktayım, midem kazınsa da omurgam sağlam" ifadesini kullandı. 

Yıldız mesajında, "Değerli dostlar, Sizlerin verdiği güçle dimdik ayaktayım. Merak etmeyin. Midem kazınsa da omurgam sağlam. Mesele bizim meselemiz değil, hepimizin. Susturulmak istenen hepimiziz. İşte bugün. Tüm ayrılıkları, gayrılıkları, armudun sapı üzümün çöpünü bırakıp, bir beraber olmak günüdür. Hukuksuzluğa, haksızlığa, zalimliğe, ülkemize yapılan kötülüklere karşı. TEM’den kucak dolusu sevgiler, saygılar" düşüncesini dile getirdi.

Yıldız, gözaltı sırasında polislerin tutumu nedeniyle yemek yemeyi ve ifade vermeyi reddetmişti.

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