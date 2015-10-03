Gözaltındaki HDP'lilere zorla "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı

Cuma günü başlatılan PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınanların HDP üyelerinin avukatlarından Sinan Zincir, gözaltına alınan kadınların rutin sağlık kontrolüne götürülürken kadın polisler tarafından darbedildiklerini ve işkenceye uğradıklarını iddia etti. Müvekkillerine zorla ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ diye slogan attırılmaya çalışıldığını aktaran Zincir, yaşananları 12 Eylül dönemine benzetti.

İstanbul'da PKK'ya yönelik çok sayıda adrese cuma günü helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlarının olduğu 44 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin PKK adına vergilendirme ve yargılama yaptığı belirtilmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre cuma günü gözaltına alınan HDP'lilerin avukatı Sinan Zincir, gözaltına alınan kadınların rutin sağlık kontrolüne götürülürken kadın polisler tarafından darbedildiklerini ve işkenceye uğradıklarını söyledi. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diye kadınlara zorla slogan attırılmaya çalışıldığını aktaran Zincir, yaşananları 12 Eylül dönemine benzetti. Savcılık ifadelerinin sürdüğünü söyleyen Avukat Sinan Zincir, HDP PM üyelerinden ilçe başkanlarına, il ve ilçe yöneticilerine, Din Alimleri Derneği’ne bağlı mellelere ve Barış Annelerine kadar 50 kişinin gözaltında olduğunu kaydetti.