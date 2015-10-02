İstanbul'da polis operasyonu; HDP'li ilçe başkanları dahil 44 kişi gözaltında!

İstanbul'da PKK'ya yönelik çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlarının olduğu 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK adına vergilendirme ve yargılama yaptığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un da olduğu 28 ilçede 67 adrese özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Karar.com'da yer alan habere göre, 28 ilçedeki 67 adrese yapılan helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 44 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor. Bazı adreslerdeki aramalar da devam ettiği belirtildi.

Operasyonun, örgütün şehir yapılanması KCK'ya yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 44 kişi arasında HDP'nin Beşiktaş, Şişli, Eyüp ve Beylikdüzü ilçe başkanlarının da yer aldığı kaydedildi.

Şüphelilerin, örgüt adına sözde yargılama ve vergilendirme yaptıkları öne sürüldü.

Şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.