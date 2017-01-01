T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Gözaltındaki gazeteciler günlerdir hücrede tutuluyor"

CHP'li Barış Yarkadaş: Yargı çürümüş, her yeri tel tel dökülüyor

01 Ocak 2017 17:57

CHP Medya Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yedi gündür gözaltında tutulan gazetecilerin soruşturmasını yürüten savcının yıllık izne çıktığını söyleyerek “Yargı çürümüş, her yeri tel tel dökülüyor” dedi. Halk TV’de açıklamalarda bulunan Yarkadaş, “İstanbul ve Diyarbakır’da bir hafta önce altı gazeteci gözaltına alındı. Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Salgın, Mahir Kanaat ve Derya Okutan yedi gündür hücrede tutuluyor. Ve bu gazeteciler, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kişilerle aynı hücreyi paylaşıyor. Avukatlarının itirazları ise dikkate bile alınmıyor. Gözaltındaki gazetecilerden ilk 24 saat haber alınamadı. Aileleri bize ulaşınca emniyetten nerede tutulduklarını öğrendik ve avukatlarına bilgi verdik” diye konuştu.

Gazetecilerin “Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini Red Hack adlı oluşumla birlikte yasadışı bir şekilde paylaştırmak” suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu suçlama dün değişmiş. Gözaltındaki gazetecilerin terör örgütüne ilişkin bir soruşturma kapsamına sokulduğu söylenmiş kendilerine. Avukatlar beş gün sonra müvekkilleriyle görüşme imkânı bulunca bu bilgiyi edinmişler. Red Hack terör örgütü kapsamında olmadığı için gazeteciler terör suçu kapsamına sokuluyor. Gazeteciler hakkında gözaltı kararı verdirten savcının yıllık izninden kalan süreyi tamamlamak için tatile çıktığını öğrendik. Bunun adı keyfiyettir. Altı gazeteci bir haftadır gözaltında. Sorguları tamamlandı. Savcı izinde olduğu için ifadeleri alınamıyor. OHAL ve KHK’ların verdiği olanaklar da sonuna kadar kullanılarak, 30 günlük gözaltı süresi dolduruluyor. Gazetecilerin bir an önce savcılığa çıkarılması için HSYK’yi girişimde bulunmaya çağırıyorum. Bu kadar keyfiyeti ve zulmü içinize nasıl sindiriyorsunuz?”

 

ETİKETLER

gazetecitutuklugözaltıohalbarış yarkadaş

İlgili Haberler

"Akşam gazetesi milli iradeye hakaret etti; cumhurbaşkanlığı sistemini Satürn'le mi tartışacağız?"

Bülent Mumay: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmemeyi yıldızlara mı soracağız?

Kılıçdaroğlu: İçerideki gazeteciler moral bozmasın; orası kapalı, Türkiye yarı açık cezaevi

"Belki dolmuşa, taksiye, otobüse binemiyorlar. Dışarıda binenler de zaten ya tekme tokatla karşılaşıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24