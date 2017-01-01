"Gözaltındaki gazeteciler günlerdir hücrede tutuluyor"

CHP Medya Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yedi gündür gözaltında tutulan gazetecilerin soruşturmasını yürüten savcının yıllık izne çıktığını söyleyerek “Yargı çürümüş, her yeri tel tel dökülüyor” dedi. Halk TV’de açıklamalarda bulunan Yarkadaş, “İstanbul ve Diyarbakır’da bir hafta önce altı gazeteci gözaltına alındı. Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Salgın, Mahir Kanaat ve Derya Okutan yedi gündür hücrede tutuluyor. Ve bu gazeteciler, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kişilerle aynı hücreyi paylaşıyor. Avukatlarının itirazları ise dikkate bile alınmıyor. Gözaltındaki gazetecilerden ilk 24 saat haber alınamadı. Aileleri bize ulaşınca emniyetten nerede tutulduklarını öğrendik ve avukatlarına bilgi verdik” diye konuştu.

Gazetecilerin “Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini Red Hack adlı oluşumla birlikte yasadışı bir şekilde paylaştırmak” suçlamasıyla gözaltına alındığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu suçlama dün değişmiş. Gözaltındaki gazetecilerin terör örgütüne ilişkin bir soruşturma kapsamına sokulduğu söylenmiş kendilerine. Avukatlar beş gün sonra müvekkilleriyle görüşme imkânı bulunca bu bilgiyi edinmişler. Red Hack terör örgütü kapsamında olmadığı için gazeteciler terör suçu kapsamına sokuluyor. Gazeteciler hakkında gözaltı kararı verdirten savcının yıllık izninden kalan süreyi tamamlamak için tatile çıktığını öğrendik. Bunun adı keyfiyettir. Altı gazeteci bir haftadır gözaltında. Sorguları tamamlandı. Savcı izinde olduğu için ifadeleri alınamıyor. OHAL ve KHK’ların verdiği olanaklar da sonuna kadar kullanılarak, 30 günlük gözaltı süresi dolduruluyor. Gazetecilerin bir an önce savcılığa çıkarılması için HSYK’yi girişimde bulunmaya çağırıyorum. Bu kadar keyfiyeti ve zulmü içinize nasıl sindiriyorsunuz?”