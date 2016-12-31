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"Akşam gazetesi milli iradeye hakaret etti; cumhurbaşkanlığı sistemini Satürn'le mi tartışacağız?"

Bülent Mumay: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmemeyi yıldızlara mı soracağız?

31 Aralık 2016 16:32

Birgün yazarı Bülent Mumay, Astrolog Ebru Cinek’in Akşam gazetesinde yayımlanan söyleşisiyle ilgili olarak "Yahu, biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmemeyi yıldızlara mı soracağız, Satürn’e mi danışacağız, Mars’la mı müzakere edeceğiz. Değil birkaç gezegen tüm güneş sistemi karşı gelse, milli irademizin dışına çıkmayız" dedi.

Cinek, “Satürn iki buçuk yıldır Türkiye’yi zorlamıştı, bu zorlamanın etkisi son buluyor. Ülkemizin geleceği global açıdan çok yüksek seviyeye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçeceğiz" demişti.

Bülent Mumay'ın "Sezer, bu fotoğrafın neresinde?" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Akşam gazetesinden bir örnek daha verelim. Milli iradeye bu kadar büyük bir saygısızlığa nasıl imza atılır, hâlâ inanamıyorum.

Söyleşi yaptıkları astrolog şöyle buyurmuş:

“Satürn iki buçuk yıldır Türkiye’yi zorlamıştı, bu zorlamanın etkisi son buluyor. Ülkemizin geleceği global açıdan çok yüksek seviyeye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçeceğiz.”

Yahu, biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmemeyi yıldızlara mı soracağız, Satürn’e mi danışacağız, Mars’la mı müzakere edeceğiz. Değil birkaç gezegen tüm güneş sistemi karşı gelse, milli irademizin dışına çıkmayız.

Hayır, gazetenin 1. Sayfasındaki habere göre de zaten milli iradenin yüzde 60’ı (cumhur)başkanlığı sistemini destekliyormuş. Yıldızlara ne hacet? Yalnız söyleşiyi bir çırpıda okudum, aşk ve ihaleler ile ilgili tek bir satır yoktu. Belki “Erdoğan’a aşığım” diyen patrona özel servis edilmiştir o bölümler.

 

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