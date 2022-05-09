Alpaslan Kuytul tutuklandı

Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan dava çerçevesinde gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un savcılık ifadesinde, “Bu işi birilerinin planladığını düşünüyorum” dediği öğrenildi.

"Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi"

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kuytul’un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. Avukat İpek, “Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde ‘beni kaçıranlar bunlar değildi’ diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz” dedi.

Alparslan Kuytul’un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı’nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum.”

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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