Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul duyurdu. Kuytul'un avukatı Bilal İpek, "Adliyedeyiz, savcı Koray Sarısaçlı'nın şikayeti üzerine Alparslan hocayı mevcutlu bir şekilde ifadesinin alınmasını istemiş" açıklamasında bulundu.



Furkan Vakfı'na ait sosyal medya hesabından Kuytul'un sağlık kontrolünden çıkarken çekilen görüntüleri paylaşıldı. Kuytul'un gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..’" ifadelerini kullandı. Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.

Kuytul'un avukatı Bilal İpek, gözaltı haberi üzerine Twitter hesabından "Müvekkilim Alparslan Kuytul hocanın az önce ifadesinin alınması için gözaltına alındığını öğrendim. Müvekkilim çağrıldığı zaman gelecek bir insan. Neden sabah vakti evine bu şekilde gelinir !? Durumu öğrenmek için Adliyeye geçiyorum" açıklamasını yaptı.

"Koray Sarısaçlı'nın şikayeti üzerine gözaltına alındı"

Kuytul'un gözaltına alınma nedeniyle ilgili açıklamayı da Twitter hesabından yapan avukat Bilal İpek, "Adliyedeyiz, savcı Koray Sarısaçlı'nın şikayeti üzerine Alparslan hocayı mevcutlu bir şekilde ifadesinin alınmasını istemiş. Şuan savcılıkta ifadesi alınıyor.." diyerek son durum hakkında bilgi verdi.