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Gözaltına alındığı polis karakolunda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı; savcılıktan açıklama geldi

21 Haziran 2021 10:36

Gözaltına alındığı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşamını yitiren Birol Yıldırım adlı güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece ölümüne ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Valilik Yıldırım'ın fenalaşarak yaşamını yitirdiğini açıklamış, "Hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" demişti. Valilik açıklamasının ardından Yıldırım'ın karakolda polislerce darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında polis merkezinde görevli polis, bekçi ve sivil yurttaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğunu bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

Ne olmuştu?

İddiaya göre, güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin, kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp, Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğünü öğrendi. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitti. Yine iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında polisler, Yıldırım'ın yakınlarını arayarak, 3 çocuk babasının, "aniden fenalaşıp vefat ettiğini" bildirdi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın "polisler tarafından darp edildiğini" öne sürdü.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05/06/2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alınan çalışanının peşinden gittiği polis merkezinde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın polis merkezindeki görüntüleri ortaya çıkmıştı
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