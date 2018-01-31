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Gözaltına alınan TTB yöneticisinin işine son verildi

Diyarbakır Merkez Bankası'nda sözleşmeli olarak çalışan Şeyhmus Gökalp, gözaltına alınan 11 kişiden biriydi

31 Ocak 2018 22:13

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan 11 Türk Tabipleri Birliği yöneticisinden biri olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in işine son verildi. 

Gazeteci Mahmut Bozarslan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınan Gökalp’in sözleşmeli olarak çalıştığı Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildiğini aktardı. 

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