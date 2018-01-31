TMMOB ve İHD'den TTB operasyonuna tepki: Amaç korku yaratmak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 11 kişinin alınmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) açıklama yaptı.

TMMOB Yürütme Kurulu, tarafından “TTB’nin Yanındayız” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, operasyonun ve gözaltıların amacının “ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin kısmak” olduğu vurgulandı. Operasyonun kınandığı açıklamada, TTB yöneticilerinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Dünyanın her yerinde tabiplerin temel görevi insanları yaşatmaktır. Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin kısılmasıdır” denildi.

Düşünce özgürlüğü bastırılamaz



TBB’nin açıklamasında da “Düşünce özgürlüğü yargı eliyle bastırılmamalıdır” denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yöneticileri hakkında, sınırlarımız dışından bize saldıran, güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı devletimizin uluslararası hukuka dayanan meşru savunma hakkı kapsamında başlattığı Afrin Harekâtı sebebiyle yayımladıkları bir bildiri üzerine soruşturma açıldığını, gözaltı işlemleri yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bir düşünceye katılmamak ayrı, o düşünceye suç muamelesi yapmak ayrıdır. Düşünce özgürlüğü, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvencesi altındadır. Bildiri, bir düşünce açıklamasıdır. Düşünce açıklamalarına karşı sözle cevap verilmelidir. Düşünceyi açıklama özgürlüğü yargı eliyle bastırılmamalıdır. Tam aksine yargı, düşünceyi açıklama özgürlüğünün güvencesi olmalıdır.”

İnadına barışı savunacağız



Savaşa karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasını, aydın ve gazetecilerin hedef gösterilmesini BirGün’e değerlendiren İnsan Hakları Derneği (İHD) Eşgenel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise inadına barışı savunacaklarını kaydetti. Savaş karşıtlarının değil, savaşı kışkırtanların soruşturulması gerektiğini ifade eden Türkdoğan, yaşananların kaygı verici olduğunu vurguladı. Türkdoğan, insanların artık Twitter ve Facebook kullanmaktan korkar hale geldiğine dikkat çekerek, “Hükümet sürekli karşıtlık yaratarak iktidarını sürdürmeyi çalışıyor. TTB’yi, gazetecileri, barış savunucularını gözaltına alıp tutuklayarak; aydınları hedef göstererek, kendi tabanını konsolide etmeye uğraşıyor” diye konuştu. Savaş çığırtkanlığı yapan yandaş ve ana akım medyaya da tepki gösteren Türkdoğan, savaşı eleştirenleri “hain” olarak lanse eden medyanın kamuoyunu açıkça kin ve nefrete tahrik ettiğinin altını çizdi.