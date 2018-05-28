Gözaltına alınan sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı

Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan, Sendika.Org’da yayımlanan “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haberi ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Demirhan, Mecidiyeköy Polis Karakolu’ndaki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Twitter'dan gözaltına aldındığını duyuran Demirhan, "Polis bu kez ofise vakitlice geldi. Seçim öncesi "anormal" sansür tedbirleri başlamış görünüyor" diye yazdı. Demirhan Twitter'dan şunları paylaştı:

"Diktatörlüğü durdurabiliriz" başlıklı haberimiz "terör propagandası" sayılmış. Gözaltına alınıyorum. Polis bu kez ofise vakitlice geldi. http://Sendika.Org içeriklerinden dolayı ifadeye gidiyoruz. Seçim öncesi "anormal" sansür tedbirleri başlamış görünüyor.”

Serbest bırakıldı

İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Demirhan şu mesajı paylaştı:

“İfade işlemi bitti. Latuff'un karikatürü dahil Afrin savaşına dair haberler, "diktatörlüğü durdurabiliriz" başlıklı yazı vb bir dizi içerik terör propagandası sayılmış. Yaptığımızın habercilik olduğunu anlattık, çıktık, sorun yok. İlgisini, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür.”