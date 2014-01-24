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Gözaltına alınan Justin Bieber, serbest bırakıldı

Justin Bieber, gözaltına alınmasından birkaç saat sonra kefaletle serbest bırakıldı.

24 Ocak 2014 08:59

'Alkollü araç kullanmak ve kumsalda yarış yapmak' suçundan gözaltına alınan 19 yaşındaki pop yıldızı Justin Bieber, serbest bırakıldı.

19 yaşındaki şarkıcı, bu sabah yerel saatle 04.00 sularında aşırı hız yapmaktan dolayı durduruldu.

Ünlü şarkıcının "'Alkollü araç kullanmak ve kumsalda yarış yapmak" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Polis merkezinden çıkışında Bieber'i coşkulu bir hayran kitlesi karşıladı. Bieber'in yarış yaptığı diğer aracın sürücüsünün de R&B şarkıcısı Khalil Sharief olduğu öğrenildi.

Bieber, birkaç gün önce rap sanatçısı Lil Scrappy'nin doğumgünü için Miami'ye gelmiş ve King of Diamond striptiz kulübünde 75 bin dolar harcadığı eğlenceyle haberlere konu olmuştu.

Bieber, ocak ayı başında komşusunun evine yumurta attığı şikayetiyle soruşturma geçiriyordu.

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