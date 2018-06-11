Gözaltına alınan gazeteci Berzan Güneş tutuklandı

Haber takibi yapmak için Şırnak kent merkezine giden Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş, sabah saatlerinde polis kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında Iğdır Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi aracılığıyla Iğdır Sulh Ceza Hakimliği tarafından ikinci kez ifadesi alınan Güneş, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Güneş, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Güneş’in kamera ve fotoğraf makinesine de el konulduğu belirtildi.

Ailesinin evi basılmıştı

4 Nisan’da ailesinin yaşadığı Iğdır’daki eve yapılan polis baskınında evde bulunamayan Güneş’in yerine babası Ahmet Güneş polislerce gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Hakkında soruşturma açıldığı bilgisi alması üzerine Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade veren Güneş, savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştı.